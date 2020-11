Il Museo del Cioccolato di Modica chiuso per riallestimento

Il Museo del cioccolato di Modica chiude i battenti giorno 3 novembre per avviare il riallestimento delle collezioni espositive; riapertura giorno 23 novembre.

In programma l’apertura di nuove sale di cui una dedicata agli ingredienti principali del cioccolato e alle loro storie; una sezione multimediale per conoscere attraverso le immagini video lo straordinario percorso compiuto dal Cioccolato di Modica per diventare IGP; una galleria fotografica 2014/2020 , dalla inaugurazione del Museo, alla partecipazione agli eventi nazionali e internazionali, alla visita di personaggi illustri, ai fermo immagini di trasmissioni tv; infine : contrassegno di Stato e francobollo di Stato.

Un mini-laboratorio per la produzione del cioccolato di Modica a bagnomaria consentirà ai gruppi di visitatori , previa prenotazione, di assistere alla produzione della mitica barretta di cioccolato di Modica .

Il riallestimento del Museo del cioccolato di Modica è stato progettato da Grazia Dormiente, Direttore Culturale del Consorzio e da Nino Scivoletto, anche sulla base dei suggerimenti degli operatori museali Gianni Frasca e Piero Puglisi. Alle operazioni parteciperanno anche Flavia Puglisi, Paola Cicero e Federica Puglisi.

