Calcio. Marina di Ragusa – Acireale in diretta streaming

Il Marina torna a giocare in casa, domenica 1 novembre alle ore 14.30, dopo la vittoria (la seconda sul campo) in Basilicata a Rotonda, che ha fruttato i primi tre punti in campionato. Domenica al ‘Selvaggio’ arriva l’Acireale.

“Settimana diversa – commenta Mister Utro a poche ore dalla gara contro i granata – perché una vittoria ti pulisce la testa e ti fa lavorare con un’alta consapevolezza dei propri mezzi. Quindi si riesce a chiedere di più ai propri ragazzi e si recuperano prima le fatiche. Sotto l’aspetto dell’impegno e della voglia di lavorare i ragazzi non hanno mai fatto mancare i loro sforzi anche quando i risultati non ci aiutavano nonostante le ottime prestazioni in campo. Il risultato di domenica scorsa ci ha aiutato molto questa settimana. Siamo stati sempre concentrati e mai tristi.”

“Purtroppo – continua Utro – torneremo a giocare senza l’apporto del pubblico. Sappiamo qual è la situazione e speriamo che tutto passi presto. Abbiamo tutti fatto molti sacrifici e speriamo che questa emergenza sanitaria possa lasciarci al più presto.”

“Affronteremo l’Acireale che rappresenta una delle big di questo campionato. Completa in tutti i reparti e difficile da affrontare per chiunque. Ha tenuto la stessa ossatura dello scorso anno, alzando la qualità tecnica con giocatori di altissimo livello. Tutti proveranno a fermare l’Acireale, così come ci proveremo anche noi con molto rispetto. Sarà una partita tosta e non mollare mia rimanendo sempre concentrati fino alla fine. Loro (l’Acireale), hanno in organico grandi talenti e come tali devono essere affrontati. Dobbiamo fare una partita accorta.”

La partita Marina di Ragusa-Acireale verrà trasmessa in streaming. Chi volesse acquistare la visione della gara, occorre collegarsi sulla pagina Facebook dell’ASD Marina di Ragusa Calcio e cliccare sull’evento con pagamento online.

Marina di Ragusa- Acireale sarà arbitrata dal Sig. Simone Moretti della sezione di Valdarno

