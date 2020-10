Ragusa. Cassì replica al capogruppo consiliare Pd Chiavola

“Francamente non si capisce perché mentre ci si occupa del covid attraverso un continuo confronto con l’Asp, non si possano portare avanti i progetti per la città. Se per esempio, afferma il Sindaco di Ragusa Cassì in risposta al Capogruppo PD Chiavola, gli uffici della pubblica istruzione seguono l’andamento del virus nelle scuole comunali, perché contemporaneamente il settore urbanistica non può portare avanti i lavori del prg o perchè dovremmo interrompere l’iter dei tanti lavori pubblici in cantiere? Ovvio che l’attività amministrativa è più complessa in questi giorni, ma la porteremo avanti con determinazione così come fatto in primavera, moltiplicando gli sforzi. Credo che fuori dalla realtà e da ogni coerenza sia chi ad aprile chiedeva all’Amministrazione di fermare ogni attività, a luglio accusava la stessa Amministrazione di aver rallentato l’attività in primavera “con la scusa del covid”, e a ottobre torna a chiedere di dedicarsi solo alla pandemia. Se proprio vuole strumentalizzare il virus, Mario Chiavola scelga meglio come farlo”.

Salva