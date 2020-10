Gucci: sperimenta moda virtuale tridimensionale sugli Avatar

Gucci investe nella moda facendo uso e sperimentazione sugli Avatar e sfondare soprattutto nella moda giovanile. Ma cosa si intende per Avatar. Si intende una rappresentazione grafica che identifica una persona. Può essere un’icona, una foto, un’illustrazione o qualunque altra immagine ti sia gradita. E la casa di moda Gucci intende vestire le persone proprio in virtù delle richieste “personalizzate” che arriveranno in futuro all’azienda, ispirandosi ai modelli che la maison italiana propone in tridimensionale. Una moda virtuale, nata in collaborazione con Genies, società americana, che sta incontrando i favori del pubblico. “Il brand Gucci, abbraccia la sperimentazione”, riferisce Robert Triefus, chief marketing Gucci. “Lavorare con Genies ha permesso ai fan e ai dipendenti di Gucci di creare rappresentazioni digitali di sé stessi”. L’iniziativa è stata testata tra i 20mila lavoratori Gucci per mostrare il loro stile personale attraverso i loro avatar, aprendo la possibilità per tutti coloro che al momento, non sono acquirenti Gucci, di diventarlo in un prossimo futuro.

