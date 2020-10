Frigintini 1

Armerina 0

Marcatore: pt 32′ Calabrese.

Frigintini:La Licata, Arrabito, Corallo, Pitino (13′ st Militello), Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Buscema (35′ st Yuri Macauda), Spadaro (16′ st Alessio Macauda), Calabrese (45′ st Catrame), Noukri. A Disp: Modica, Pisana, Giannone, Manduca, Micari. All. Stefano Di Rosa.

Armerina: Palumbo,Alessandro, Bognanni, Minolfi, Ruscica, Diaz, Minacapelli (1′ st Sanyang), Sall, Palermo, Caputa, Keita (27′ st Libro). A Disp: D’Angelo, Balistreri, Castellana, Diana, Platania, Cassarino, Amore. All. Roberto Libertino.

Arbitro: Castelletti di Caltanissetta

Assistenti: Pancrazi di Ragusa e Mugno di Siracusa

Modica – Successo casalingo del Frigintini che torna ad assaporare la gioia dei tre punti al “Pietro Scollo”, battendo di misura l’Armerina.

I Ragazzi di Stefano Di Rosa sono stati bravi a capitalizzare la rete di Davide Calabrese 2′ dopo la mezz’ora delprimo tempo per portare a casa il bottino pieno.

Partono meglio i biancorossi di Roberto Libertino che al 3’si fanno minacciosi con un tiro di Keita. Lo stesso attaccante piazzese si ripete al 14′,ma la sua conclusione non inquadra la porta.

Al 16′ azione di prima Calabrese, Sangiorgio, Spadarocon laconclusione di quest’ultimo che finisce fuori a fildi palo.

Al 19′ incornata di Palermo su traversone di Ruscica, La Licata devia in angolo.

Al 25′ è Sangiorgio a fallire larete del vantaggio, che arriva al 32′ per merito di Calabrese, che dal limitecon un tiro a “giro” beffa Palumbo e porta in vantaggio l’undici della frazione modicana.

Si va al riposo con la formazione di casa in vantaggio. Nella ripresa parte forte il Frigintini che va al tiro con un destro di Buscema, ma Palumbo è bravissimo a distendersi in tuffo e a deviare in angolo.

L’Armerina prova a reagire,ma crea soltanto due occasioni per ristabilire la parità. Al 6′ il tiro dall’interno dei sedici metri di Caputa è ribattuto e al 12′ il tiro di Keita finisce sull’esterno della rete.

Poi il Frigintini gestisce bene le fasi del gioco e arriva indenne finoal fischio finale portando a casa tre punti importanti.

Di Redazione Sportiva

