Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica esprime il proprio apprezzamento per l’inclusione nel registro delle denominazioni protette europee, di altri due prodotti siciliani la “Provola dei Nebrodi” e il “Limone dell’Etna”. Con tali iscrizioni passa a 34 il numero delle DOP/IGP siciliane nel Food cui si aggiungono le 31 denominazioni Wine. Con 65 prodotti Dop/Igp la Sicilia si attesta fra le Regioni con il più alto numero di Indicazioni Geografiche.

La valorizzazione di tali produzioni passa innanzitutto dalla capacità dei produttori di assicurare una sempre crescente qualità delle produzioni, dalla attività dei rispettivi consorzi di promuoverli e tutelarli, dalle Istituzioni che devono favorirne la più ampia collocazione nei mercati nazionali ed esteri, anche attraverso il Piano Export come annunciato dal Sottosegretario al Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione, Manlio di Stefano, peraltro siciliano.

L’Assessorato Regionale alla Agricoltura, in sinergia con l’Assessorato alle Attività Produttive, attivi tutte le misure, anche straordinarie, per sostenere le iniziative di valorizzazione delle produzioni di eccellenza siciliane, come recentemente annunciato dall’Assessore alla Agricoltura Edy Bandiera

