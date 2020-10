Calcio. Modica ospita il Canicattini in cerca di nuovi punti

Secondo turno casalingo consecutivo per il Modica Calcio, che dopo la vittoria in rimonta di mercoledì contro il Gela FC, domani alle 15 sarà di scena ancora al “Vincenzo Barone” contro il Città di Canicattini per la gara valida come sesta giornata di andata del campionato di Promozione girone D.

La formazione di Orazio Trombatore e i “canarini” canicattinesi, affidati da qualche settimana a Cristian Ricca si sono già incontrate due volte nel doppio confronto del primo turno di Coppa Italia e in entrambi i casi hanno vinto i “tigrotti” rossoblù che hanno staccato il pass per il turno successivo.

“Non pensiamo più alle due gare di Coppa Italia – spiega il DG rossoblù Pippo Vicari – perchè quella di domani sarà una partita totalmente diversa. Il successo di mercoledì nel recupero con il Gela FC -continua – ci ha fatto trovare un pò di serenità. E’ dal secondo tempo di mercoledì che dobbiamo ripartire, magari rischiando un po’ meno. Io e gli altri dirigenti siamo convinti che abbiamo messo su una squadra che può ambire alle zone alte della classifica e che dopo un avvio stentato abbiamo le carte in regola per poter risalire la china. Domani contro il Città di Canicattini – conclude Pippo Vicari – è una tappa fondamentale perchè bissare il successo di mercoledì ci consentirebbe di credere di più nei nostri mezzi e per avere maggiore autostima. Se remiamo tutti verso la stessa direzione i risultati non tarderanno ad arrivare”.

I “tigrotti” nel pomeriggio, intanto, ha sostenuto la seduta di rifinitura in cui il tecnico Orazio Trombatore ha provato alcune soluzioni tecnico tattiche e oleato alcuni schemi da mettere in atto domani pomeriggio.

La gara di domani tra Modica Calcio e Città di Canicattini è stata affidata alla direzione arbitrale del signor Luigi Scicolone della sezione di Caltanissetta, i suoi due assistenti, arriveranno dalla sezione AIA di Siracusa e saranno i signori Pablo Vasques e Luigi Di Mari.

