XFactor. Il giarratanese Roccuzzo fuori dalla squadra di Emma

Peppe Roccuzzo non farà parte della squadra di Emma nel talent televisivo XFactor. Il 24enne cantante di Giarratana non ha convinto Emma con la sua interpetazione di “La notte” di Arisa ed è fuori. “Una grossa delusione – ha commentato il giovane cantante che vive a Luino – ma serve a crescere”. Eppure tutto faceva presagire in un suo passaggio alla fase successiva considerato che le precedenti esibizioni avevano emozionato Emma Marrone fino alle lacrime.

Salva