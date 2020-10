Modica, rinviata presentazione libro al “Pietro Floridia”

La presentazione del libro “Volevamo conquistare il cielo”, prevista per sabato presso l’Auditorium “Floridia” di Modica, non potrà avere luogo. Oggi, infatti, è stata emanata una direttiva dal sindaco di Modica, Ignazio Abbate, che impone l’inibizione in tutti i locali comunali di qualsiasi attività, dove possono determinarsi possibili assembramenti dovuti all’organizzazione di ogni tipo di evento. La direttiva è volta a rafforzare le misure di sicurezza, di fronte all’evoluzione della situazione epidemiologica registrata negli ultimi giorni nel territorio.

L’evento di presentazione del libro della casa editrice INCIPIT23, con la partecipazione di tutti i suoi attori – gli autori Donatella di Paolo e Laurenzo Ticca, il moderatore Marco Sammito, l’attore Carlo Cartier e il musicista Enzo Alfano – è, pertanto, rimandato a data da destinarsi, non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno.

