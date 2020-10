Violenza sessuale sulla compagna. Arrestato modicano

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto un modicano per violenza sessuale, atti persecutori e lesione personale, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso la Corte d’appello.

L’operazione dei Carabinieri che era stata compiuta nel 2010 aveva condotto all’arresto di A. A., 45 anni, il quale era stato riconosciuto colpevole di numerosi atti persecutori nei confronti della ex compagnae financo di un brutale violenza sessuale consumata nell’abitazione. All’esito del processo penale, l’uomo è stato condannato e sconterà oltre 4 anni di reclusione. Al termine dell’operazione i militari hanno tradotto l’uomo presso il Carcere di Ragusa.