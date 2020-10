Un sogno diventato realtà: “La Casa di Toti”..di Nele Vernuccio

Da qualche anno a Modica si parla del “sogno” di Muni Sigona, La casa di Toti. Questo sogno è stato realizzato.

Da qualche settimana la struttura è stata completata anche se per via del covid non è stata ancora inaugurata, ma sono in corso degli stage di prova.

Questo è il post che ha scritto Muni Sigona per annunciare l’inizio degli stage:

“Lo sai Toti, sono orgogliosa della tua Casa! Abbiamo quasi finito e ringraziamo uno per uno tutti gli amici, i parenti, gli imprenditori, le tante famiglie speciali che ci hanno aiutato, che ci aiutano con tante donazioni. Perché la La casa di Toti è un esempio di Durante Noi e Dopo di noi qui nella nostra magica Terra: la Sicilia

Non ci sentiamo al momento di tagliare il nastro della inaugurazione (Covid-19😔), momento prezioso che DOBBIAMO a tutti voi, ma lo faremo presto!

Per adesso diamo il VIA agli Stages dedicati a Te Toti Lanza e a tutti i tuoi amici che vogliono mettersi alla prova, alla vita in cohousing e a gestire un Albergo Solidale !

Primo Stage 3 gg due notti a Modica a Casa di Toti. Se interessato contatta Parentage – Studio Psicopedagogico “.

Certamente non sarà un’esperienza affatto facile poiché conosciamo bene purtroppo le problematiche a livello gestionale dei ragazzi con autismo.

E’ doveroso complimentarsi con Muni Sigona, in quanto pur consapevole delle difficoltà che bisogna affrontare con i ragazzi autistici ha creduto ed ha portato a compimento il suo “sogno-obiettivo”.

Per noi persone con disabilità il nodo cruciale quando vengono a mancare i nostri genitori quale sarà il nostro futuro? La nascita di queste strutture può darci un lumicino di speranza sul nostro futuro”.

Per maggiori informazioni su La casa di Toti è sufficiente cliccare sul seguente link: https://www.facebook.com/lacasaditoti.org/.

Per chi volesse leggere la mia intervista a Muni Sigona ecco il link:

https://www.disabiliabili.net/blog/riabilitazione/la-casadi-toti?

NeleVernuccio

