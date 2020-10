Modica, i ballerini della Move Dance vincono a Frosinone

Strepitosa vittoria per i piccoli atleti della Move Dance di Modica a a Frosinone nella prima “Syllabus Cup”, circuito prestigioso e ricco di atleti per il settore giovanile della danza sportiva in coppia.

Gli atleti si sono distinti con una bellissima prestazione e ottenendo bellissimi risultati.

Leonardo Mandarà e Melinda Camillieri, nella categoria “Junior danze latino-americane” hanno ottenuto un meritato 1°posto mentre nelle danze standard si sono classificati terzi.

Hanno ottenuto un bel traguardo anche Carmelo Marchiafava e Alice Iemmolo nella categoria “Juveniles 2″, piazzandosi con al 3° posto nelle danze latine e al 2° posto negli standard. Nella stessa categoria Rinaldo Modica e Tiffany Cataudella hanno guadagnato un 1° posto e un 3° nelle danze standard.

Infine la coppia più piccola formata da Domenico Iozzia e Serena Reale, nella categoria”Juveniles 1” hanno ottenuto due terzi posti nelle danze latine e nelle danze standard.

Con gli allenatori delle sedi di Modica e Santa Croce Camerina, Mariangela e Lorenzo, presenti alla gara, alcune delle coppie hanno affrontato la loro prima gara fuori Sicilia, mentre in tribuna sono stati sostenuti dai rispettivi genitori.

“Sono fiero di rivederli in pista – commenta il direttore tecnico Giovanni Cavallo -. Questa è stata la nostra vittoria, la vittoria della Move Dance”.

