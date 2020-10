Ciclismo. Vittoria, la Multicar Amaru’ pronta per Palermo

La Multicar Amarù comincia a programmare la prossima stagione. Dopo che le gare dello scorso fine settimana a Palermo, riservate alla categoria Allievi, non si sono disputate a causa dell’emergenza coronavirus, l’attenzione, adesso, è tutta puntata sulla pianificazione del 2021. La società ipparina si è già messa in moto confermando numerosi dei talenti che hanno animato l’attuale stagione e ingaggiandone altri per il prossimo anno. Intanto, però, è arrivato il direttore sportivo per la categoria Juniores, vale a dire Ugo D’Onofrio, che vanta una esperienza pluriennale e che potrà fornire una importante mano d’aiuto, con la propria professionalità, a tutto il team. “Abbiamo lavorato con la consapevolezza di volere maturare sempre di più e di volere raggiungere risultati di un certo prestigio – chiarisce il presidente del sodalizio vittoriese, Carmelo Cilia – abbiamo dimostrato che nessun tipo di traguardo ci è precluso. E cercheremo di crescere lungo questa direzione. Ci stiamo muovendo, ritengo, nel migliore dei modi, grazie anche al sostegno che ci arriva dal patron, Riccardo Amarù, e proveremo a formalizzare tutti quei passi che ci consentiranno di guardare avanti sperando di migliorare le nostre performance. Nei prossimi giorni annunceremo tutti i componenti della nostra squadra che si rinnoverà e che cercherà non solo di confermare ma anche e soprattutto di migliorare tutto quello che di buono è stato fatto nel corso di quest’annata sportiva”.

