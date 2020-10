Calcio. Il Ragusa prepara la sfida di Coppa con la Virtus Ispica

E’ tornato ad allenarsi ieri pomeriggio l’Asd Ragusa Calcio 1949. Gli azzurri, infatti, hanno anticipato la preparazione in vista della gara di andata del secondo turno di Coppa Italia che li vedrà contrapposti, domani, mercoledì 21 ottobre, alla Virtus Ispica. La partita che si terrà allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio prenderà il via alle 15,30. Sarà disputata a porte chiuse in quanto, contestualmente, nel piazzale antistante l’impianto sportivo, si svolgerà il mercato del mercoledì. Il tecnico, Filippo Raciti, ha avuto l’opportunità, ieri pomeriggio, di fare riallenare anche l’attaccante Totò Maiorana e il centrocampista Abdulkarim Sangarè che erano stati costretti a fermarsi per motivi sanitari. E le novità non sono finite. Perché la dirigenza azzurra continua a guardarsi attorno con l’obiettivo di completare l’organico nella maniera migliore. “E’ stato importante – commenta il direttore sportivo, Carmelo Bonarrigo – riuscire a sbloccarci per rincuorare tutto il gruppo. La vittoria, in questo caso, ha avuto la funzione di toccasana dal punto di vista mentale. Speriamo, adesso, di continuare così. A cominciare dalla partita con la Virtus Ispica. Siamo rimasti scottati dalla sconfitta subita in campionato con gli ispicesi e, adesso, cercheremo di rifarci in Coppa. Abbiamo la necessità di giocare, di collaudare il più possibile gli schemi, di fare crescere questo gruppo che, finalmente, sta cominciando a trovarsi. Naturalmente, i margini di miglioramento sono tantissimi e speriamo di esserci lasciati dietro la parte più complicata di questa stagione e che, da adesso in poi, tutto cominci a filare più liscio”.

Salva