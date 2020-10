Scicli. Dopo i solleciti, l’Ast potenzia lo scuolabus per Ispica

In seguito alle sollecitazioni della giunta Giannone delle scorse settimane, l’Ast, sede periferica di Modica, ha comunicato al Comune di Scicli che la corsa dello scuolabus in partenza da Scicli per Pozzallo-Ispica delle ore 7 del mattino sarà effettuata con autobus a due piani sia andata che ritorno. Ciò al fine di garantire il distanziamento e la capienza di passeggeri necessaria. La corsa da Ispica per Scicli sarà differita alle ore 16.00.

Salva