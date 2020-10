Rosolini. Il piccolo Evan avrebbe subito abusi sessuali

C’è un’ipotesi inquietante che sta prendendo forza nell’indagine della Procura di Siracusa sulla morte di Evan Lo Piccolo, il bambino di Rosolini deceduto subito dopo il ricovero all’Ospedale Maggiore di Modica. Il minore avrebbe subito, infatti, non solo violenze fisiche ma anche abusi sessuali da parte del compagno della madre, Salvatore Blanco, entrambi attualmente in carcere. Lo conferma la criminologa Anna Vagli. “Stiamo attenzionando le registrazione delle microspie posizione nella casa della coppia – ha dichiarato a Canale 74 – . In particolare il 4 agosto quando si percepisce la presenza di Blanco nella cambretta di Evan. Si sentono sospiri anomali da parte del bambino che sembra soffocare, sospiri accostanti a movimenti costanti che terminano quando Blanco lascia la stanza. Sono questi elementi che fanno presagire ad abusi non solo fisico ma anche sessuale”.

