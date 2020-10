Rapina in danno di un’anziana a Maganuco. Assolti due pozzallesi

Erano stati accusato di essere gli autori di una rapina in danno di una donna a Maganuco, frazione balneare di Modica. Il Gup del Tribunale di Ragusa ha assolto per non aver commesso il fatto due pozzallesi, un uomo e una donna. I fatti risalgono a febbraio 2018.Secondo l’accusa, i due sarebbero entrato in casa dell’anziana col volto travisato, avrebbero immobilizzata la vittima, per poi rubarle i gioielli che si trovavano nella stanza della figlia. La pubblica accusa aveva invocato la pena rispettivamente a sei anni per l’uomo e a cinque anni e quattro mesi per la donna, processati col rito abbreviato.

