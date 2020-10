Modica. Gazebo di protezione per gli ingressi a scuola

Ventiquattro gazebo da installare in ogni plesso delle scuole di competenza comunale di Modica cper proteggere dalla pioggia, dal vento e dal freddo i ragazzi in attesa dell’ingresso a scuola. In tempi di Covid e di severe norme di salvaguardia gli studenti sono costretti ad attendere il loro turno per entrare in classe fuori dalla scuola ed esposti alle intemperie. Per tale motivo l’Amministrazione Comunale di Modica sta fornendo in questi giorni 24 gazebo che serviranno da “sala d’attesa” per l’ingresso giornaliero a scuola. “Da lunedi saranno tutti montati – commenta il Sindaco – e pronti ad accogliere gli alunni delle nostre scuole dell’obbligo. Abbiamo voluto dotare ogni plesso di almeno un gazebo (due nei casi di plessi numericamente consistenti) per evitare che i ragazzi debbano aspettare il loro turno esposti a qualsiasi condizione climatica. Pensiamo di tenerli almeno fino a primavera, salvo positivi sviluppi della vicenda Covid ed eventuali cessati allarmi. “

Salva