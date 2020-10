Modica. Avviare iter per velocizzare pratiche urbanistiche

Avviare l’iter per un sollecito rilascio di tutte le pratiche urbanistiche in fase di istruttoria. Al fine di accelerare i tempi per il rilascio delle pratiche in fase di completamento, per i prossimi trenta giorni, a partire da lunedì 19 ottobre viene sospeso il ricevimento con il pubblico.

Questo è il contenuto della direttiva che il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate di concerto con l’assessore all’urbanistica, Giorgio Linguanti, ha inviato alla P.O. del sesto settore, geom. Enzo Terranova, per rendere concreta l’accelerazione e quindi il rilascio delle pratiche. L’utenza potrà chiedere informazioni e chiarimenti attraverso posta elettronica ai seguenti indirizzi:

settore.sesto@comune.modica.rg.it oppure a settore.sesto.comune.modica@pec.it

