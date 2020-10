Nasce il dipartimento Sviluppo e Lavoro di Forza Italia Ragusa

Nell’ottica della riorganizzazione di Forza Italia in provincia di Ragusa, prosegue il lavoro del coordinatore provinciale Giancarlo Cugnata che ha annunciato, a breve, la nomina dei 12 commissari comunali iblei e la nascita del dipartimento Sviluppo e Lavoro. Responsabile sarà Carmelo Fonte, già presidente dell’ Associazione Articolo Uno Ragusa e figlio dell’ex Segretario Generale della Cgil di Ragusa, il compianto Tommaso Fonte. Con questo dipartimento si rafforza ulteriormente la presenza del partito sul territorio e si agevola lo scambio di idee tra professionisti, imprese e lavoratori da un lato e i commissari cittadini dall’altra. Inoltre, saranno promossi momenti di confronto publico per rianimare un dibattito sano che porti i cittadini a credere di nuovo in ideali di libertà e uguaglianza.

“Il dipartimento – ha spiegato il coordinatore provinciale di Forza Italia Ragusa, Giancarlo Cugnata – nasce dall’esigenza di riempire un vuoto sulla scena provinciale ossia quello dei diritti del lavoro e della tutela del bene pubblico, ma soprattutto trae spunto dal bisogno di ascoltare e risolvere i problemi dei cittadini, lontani dalle logiche inconcludenti dei partiti populisti. Il dipartimento sarà diretto da un pool di professionisti che si metterà a disposizione dei cittadini, i quali spesso si sentono abbandonati a se stessi. Il dipartimento vuole porre un argine a questo sentire comune, offrendo assistenza e sostegno a chi è solo e lontano dalla politica. Buon lavoro, dunque, al giovane e caparbio Carmelo Fonte”.

“Sono felice di far parte di questo progetto – ha dichiarato il responsabile Carmelo Fonte – perché mi darà la possibilità di lavorare per la comunità. Penso che Forza Italia oggi sia l’unico partito moderato del centro destra in cui tanti cittadini possano vedere un punto di riferimento ispirato agli ideali delle tradizioni democratiche, liberali, laiche e riformiste. Grazie al coordinatore provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata, per la fiducia concessami”.

Salva