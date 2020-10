OMS: 37,5 milioni i casi accertati di Covid-19 nel mondo

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sono attualmente 37,5 milioni i casi confermati di coronavirus nel mondo con le Americhe che si confermano il continente con la più alta attività pandemica. In Messico, le autorità sanitarie hanno confermato oggi 3.542 nuovi contagi da Covid-19, per un totale che sfiora 1 milione di casi accertati. Le istituzioni sanitarie hanno confermato il decesso da contagio di 164 persone che fa salire a 83.945 i morti da fine febbraio. L’emergenza posti letto (al 27 per cento della disponibilità) al momento non preoccupa le autorità messicane, sebbene gli stati di Nuevo León, Città del Messico e Chihuahua abbiano raggiunto il 50% di posti letto occupati.

