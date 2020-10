Cantiere di lavoro Ragusa. Sopralluogo in via Nicastro

“Si è concluso oggi – dichiara il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – il cantiere lavoro di via Nicastro che ha dato un’opportunità a circa 15 persone prive di impiego e ha soprattutto riqualificato la piazzetta di congiunzione con via Beato Angelico.

Rifiorisce così uno spazio per famiglie in una zona fortemente residenziale, con una piazzola per piccoli eventi, uno spazio di gioco, un’area per lo sgambamento dei cani. Il sito sarà completato con l’allacciamento all’acqua corrente e un potenziamento dell’illuminazione ma già oggi è una boccata di verde per i residenti.

Adesso sta all’impegno di tutti rispettare questo spazio ritrovato.”

