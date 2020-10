TikTok batte tutti: è l’app più scaricata al mondo.

(G.R.) Meglio di TikTok, nessuno, nel 2020; nonostante l’applicazione sia bandita in India e Stati Uniti. L’app di intrattenimento cinese non conosce rivali nel terzo trimestre risultando la più scaricata al mondo. E gli altri: Facebook, WhatsApp, You Tube? Tutti al palo. Nella classifica delle app più scaricate al mondo, l’applicazione cinese per i mini video, guida la classifica totale e si piazza al primo posto nell’App Store Apple e in Google Play Android. Invece, complessivamente, rispetto al terzo trimestre 2019, a livello globale, si è registrato un vero e proprio boom sia in termini di download sia per quanto riguarda i ricavi, con una crescita nel terzo trimestre 2020 del 23 per cento con 36,5 miliardi di app installate.

