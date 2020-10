Reset Vittoria e la storia di Giorgia Incatasciato e Diego Melfi

“Ci sono talenti straordinari che coltivano la loro arte in maniera sommersa ma con risultati sorprendenti. E’ il caso di Giorgia Incatasciato e Diego Melfi, due giovanissimi talenti di Vittoria. Lei, a soli 20 anni, ha già partecipato al talent show “The Voice of Italy”; lui, conosciuto anche come Persistent Half-short, a 19 anni è un produttore e musicista (contrabbassista e chitarrista): insieme hanno dato vita a un brano musicale – intitolato “I’m crazy” – che è uscito a metà settembre. E che ha fatto registrare già migliaia di ascolti e visualizzazioni. Sono talenti come questi che possono rappresentare un esempio per i più giovani e che devono essere il più possibile esaltati affinché diano sempre il meglio”. E’ quanto sostiene il segretario dell’associazione politico culturale Reset Vittoria, Alessandro Mugnas, dopo avere conosciuto i due ragazzi che rappresentano una delle parti migliori che la città ipparina riesce ad esprimere. “Giorgia e Diego – afferma Mugnas – sono due giovani con le idee molto chiare, soprattutto con tanta voglia di fare. Sono ragazzi che sanno bene quello che vogliono e, soprattutto, artisti che coltivano nella maniera più sana e più decisa le proprie passioni. Le nostre strade si sono incrociate quasi per caso e ho subito apprezzato i loro talenti. Ritengo che ragazzi del genere debbano essere aiutati a sfondare perché hanno tante cose da potere raccontare. Sono veri e propri talenti che, proseguendo la scia degli artisti di casa nostra che tanto hanno già dato alla nostra città, penso a Francesco Cafiso ad esempio, potranno continuare a fare assurgere Vittoria al ruolo che merita nel campo della produzione di talenti d’eccellenza. Noi, come Reset Vittoria, cercheremo di fare il possibile per valorizzarli ulteriormente”.

Salva