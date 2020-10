A Ragusa convegno della Uil Pensionati con Salvatore Barbagallo

“Dall’emergenza un’opportunità. Un nuovo welfare per ricostruire il futuro” è il titolo del convegno della Uil Pensionati Ragusa in programma per martedì 13 ottobre, alle 10, a Villa Fortugno a Ragusa. Sarà presente anche il segretario generale nazionale della Uil Pensionati, Carmelo Barbagallo (foto), oltre al commissario straordinario della Uil Ragusa-Siracusa-Gela, Luisella Lionti la quale presiederà l’evento. Relazionerà Giorgio Bandiera, segretario generale Uil Pensionati Ragusa, previsti poi gli interventi di Antonino Toscano, segretario regionale della Uil Pensionati e Claudio Barone, segretario regionale generale della Uil Sicilia. Prevista anche la presenza del Direttore Generale dell’ASP Angelo Aliquò, del Direttore dell’INPS Vincenzo Floccari e del Commissario Straordinaro del Libero consorzio comunale di Ragusa Salvatore Piazza.

