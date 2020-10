Calcio. Città di Comiso sabato incontra la RG Siracusa

Rientra Conteh. Ci sarà anche Mascara. E pure Iapichino è a disposizione. Insomma, sarà un Città di Comiso una volta tanto con problemi di abbondanza quello che scenderà in campo sabato, con inizio alle 15, al centro Erg di Siracusa al cospetto dei padroni di casa dell’Rg Riccardo Garrone Sr. I verdearancio, reduci dal bel successo casalingo nel derby con il Modica, con ancora tanta rabbia in corpo per i tre punti persi per strada dopo la decisione del giudice sportivo, vogliono dimostrare ancora una volta le proprie caratteristiche offensive, anche giocando lontano dalle mura amiche. “Attenzione, sappiamo che non sarà semplice – afferma il direttore sportivo Alessandro Nifosì – non foss’altro perché i nostri prossimi avversari possono già contare, dopo tre partite, su sei punti, due in più rispetto al nostro attuale bottino, e cercheranno di fare valere a tutti i costi il fattore campo. E poi è un gruppo ben organizzato, un mix di esperienza e di gioventù che è senz’altro da prendere con le pinze. Noi, però, cercheremo di non farci cogliere impreparati e scenderemo in campo provando a fare valere il nostro gioco. Nel corso della settimana, ci siamo allenati dimenticando completamente il risultato di domenica scorsa ma sapendo che saremmo dovuti ripartire da zero. E, in questo senso, lo staff tecnico sta davvero facendo un buon lavoro. Ha dimostrato di volere proseguire lungo la stessa direzione della scorsa stagione, quando erano arrivati risultati davvero importanti che, poi, non sono potuti esplodere a causa del lockdown. Ma quella, ormai, è storia passata. Pensiamo adesso a ciò che abbiamo davanti e a giocare come sappiamo”. Il Città di Comiso sta cercando di recuperare il portiere Annese mentre sarà sicuramente indisponibile il capitano, Paolo Modica, alle prese con una brutta distorsione al ginocchio che lo terrà fuori dai campi da gioco per qualche settimana. Per il resto, la società verdearancio si sta organizzando al meglio per garantire le dovute risposte a tutti i tifosi e agli appassionati sportivi.

Salva