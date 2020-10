A Modica organizzato torneo calciosociale

Si darà il via al torneo calciosociale sab ato 10 ottobre alle ore 9,30.

Le associazioni partecipanti e i si ngoli cittadini si sono dati appu ntamento presso la villetta di Via Silla da cui partirà l ’iniziativa. Potrà partecipare al campionato di Calciosociale ogni persona di età compresa tra i 10 e i 90 anni che abbia superato la visita medico – sportiva.

Dopo la pr esentazione del to rneo e le formalità di iscrizione, i partecipanti si sposteranno al Polisportivo Pietro Scollo di C.da Caitina dove si disputeranno le prime partite amichevoli. Al torneo parteciperanno oltre la Cooperativa A. Portogallo organizzatrice del torneo,

l ’ associazione Piccoli Fratelli , A sso ci azio ne Libera, Pulito è più bello , Fab Lab, Crisci Ranni e singoli cittadini . Sabato 10 ottobre sarà presente anche l ’ assessore allo Sport del Comune di Modica Maria Monisteri che ha messo a disposizione il Polisportivo P. Scollo. Anche sabato sarà possibile iscriversi al torneo e pertanto ogni singolo cittadino che vuole partecipare potrà venire e d effettuare l’iscrizione.

