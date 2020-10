Centro riuso a Ragusa per chi vuol fare beneficenza concreta

Ragusa in Movimento sempre in prima linea sul fronte della solidarietà. Dopo gli aiuti ad anziani e inabili durante il periodo del lockdown, a cui i volontari dell’associazione politico culturale compravano la spesa o fornivano il proprio contributo per l’effettuazione di servizi di prima necessità, Ragusa in Movimento rivolge un appello ai ragusani che intendono liberarsi di ciò che non utilizzano più ma che è ancora funzionale, a supporto di chi ha bisogno. “Il Centro del riuso di Ragusa, ospitato nei locali del Centro comunale di raccolta della zona artigianale Pippo Tumino – spiega il presidente di Ragusa in Movimento, Mario Chiavola – svolge un lavoro apprezzabile in questa direzione, sotto il segno operativo impresso dall’indimenticata fondatrice di Mecca Melchita, Tina Vicari. E Mecca Melchita è, per l’appunto, l’associazione che gestisce il Centro. Vogliamo complimentarci con i volontari per l’ottimo lavoro portato avanti e invitiamo i ragusani che intendono partecipare a questo importante percorso di solidarietà a recarsi al Ccr. Attenzione, però. Perché ci sono delle regole ben precise che occorre rispettare sia per quanto riguarda la tipologia di ciò che può essere lasciato e gli orari in cui è possibile conferire i vestiti e l’oggettistica. Per ricevere le adeguate informazioni e per interloquire con i volontari basta visitare la pagina Facebook “Centro del riuso Ragusa” e si otterranno tutte le informazioni del caso. Siamo convinti che anche questo sia un modo concreto per dimostrare la propria attenzione nei confronti di chi ha più bisogno, a maggior ragione in un momento storico molto complesso come quello che stiamo vivendo”.

Salva