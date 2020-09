Studentessa ferita al “Verga”di Modica. Intervento tecnici

L’ufficio tecnico del Libero Consorzio Comunale di Ragusa è intervenuto prontamente per controllare efficienza e funzionalità delle finestre e degli infissi del liceo musicale ‘Verga’ di Modica, dopo il lieve incidente accaduto ad una studentessa che per lo ‘stacco’ di parte di un finestrone è rimasta ferita. In sinergia con il dirigente scolastico Alberto Moltisanti sono state attivate tutte le necessarie misure per verificare e mettere in sicurezza gli infissi dell’istituto. Tra l’altro la maggioranza degli infissi lo scorso anno erano stati rinnovati e quindi non rappresentavano alcun pericolo. Per quanto concerne l’incidente occorso alla studentessa che tra l’altro sta bene ed ha avuto solo un leggero trauma cranico la precauzione assunta dal dirigente scolastico è stata quella di sospendere l’attività in presenza nel primo piano dell’istituto dove è avvenuto il fatto anche per permettere ai tecnici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa di fare controlli mirati su tutti gli infissi.

