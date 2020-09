Moda e barocco: così una giovane presenta gli abiti realizzati

Continua a far parlare di sé la giovane studentessa modicana Elisabetta Scaglione, che durante i mesi di lockdown ha dato vita alla mascherina “sorriso”. Un prototipo che ha la particolarità di regalare il

sorriso grazie ad un materiale trasparente in pvc che ha dato anche la possibilità alle persone con un handicap all’udito di poter leggere attraverso il labiale in questo periodo in cui è obbligatorio indossare la mascherina. Lunedì scorso dopo essersi laureata in modalità telematica dovuta alle norme anti Covid, ha voluto festeggiare in modo particolarmente originale. Infatti, dopo aver avuto conferma dell’esito degli esami è iniziata la presentazione degli abiti, che lei stessa ha creato durante gli anni di studio, proponendo un insolito giro turistico, con le modelle che hanno indossato gli abiti realizzati della giovane stilista, sul trenino barocco passando per il quartiere d’Oriente per concludere il giro panoramico nel cuore del centro storico di Modica dove è stata organizzata una mini sfilata. Durante il giro è stato presentato anche l’ultimo lavoro della neo-stilista. Una giovane imprenditrice che ha deciso di puntare tutto sul territorio, cercando di andare contro corrente e rimanere a fare ciò che ama di più ma senza andar via dalla propria terra. “Desidero ringraziare particolarmente il Sindaco di Modica Ignazio Abbate, l’assessore alla Cultura Maria Monisteri e il Comandante la Polizia Locale Rosario Cannizzaro, per aver reso possibile, grazie alla loro disponibilità, la realizzazione di questo progetto, frutto del lavoro degli ultimi tre anni.” a cui tenevo particolarmente, per poterlo presentare in anteprima nella mia Città”

