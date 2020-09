Elio Brusamento da Udine a Ispica contro la sclerosi multipla

È stato ricevuto a Palazzo Bruno Elio Brusamento, socio dell’Associazione Sclerosi Tuberosa che, partito da Udine, la sua città, sta percorrendo a piedi tutta l’Italia con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica verso la sclerosi tuberosa, una malattia genetica rara che si manifesta con la nascita di numerosi tumori benigni (simili appunto e dei piccoli tuberi) che si sviluppano sulla pelle, ai reni, al cervello. Non esistono al momento farmaci specifici per la cura della malattia.

Elio Brusamento si è trattenuto in città due giorni nei quali è stato guidato dall’associazione Visit Ispica per conoscere le attrattive di Ispica e svolgere la sua opera di senbilizzazione. A Palazzo Bruno è stato ricevuto dal vice sindaco Gianni Stornello e dall’assessora al Turismo Mary Ignaccolo. Accompagnato da Francesca Marina di Visit Ispica, Elio Brusamento ha chiesto l’attenzione dell’Amministrazione comunale e di tutta la città verso la malattia. Gli amministratori hanno ringraziato l’ospite per la sua campagna di sensibilizzazione, alla quale l’Amministrazione ha peraltro prontamente aderito assicurando pieno sostegno a questa e ad altre iniziative che l’associazione prenderà per la sua attività di informazione e di raccolta di fondi destinati alla ricerca della cura definitiva di questa nuova malattia rara di cui sono affette circa 2mila persone in tutt’italia, circa un milione nel mondo.

