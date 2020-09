Incredibile, arriva il mega mercantile a vela….di Giannino Ruzza

Avveniristica. E’ lunga 200 metri, alta 40. Le vele che spingeranno la nave sono alte 80 metri e una volta piegate solamente 20 metri. Si chiama OceanBird e salperà dalla Svezia. Si tratta di una mega imbarcazione che naviga interamente a emissioni zero. Il vento, è il caso di dire, porta una rivoluzione nei trasporti in mare. Sarà in grado di attraversare l’oceano Atlantico in 12 giorni e trasportare qualcosa come settemila automobili. Si apre quindi una nuova era per il settore non solo commerciale ma anche per quello delle navi da crociera. Il progetto è stato realizzato da Wallenius Marine, in collaborazione all’istituto di ricerca svedese e il Royal Institute of Technology di Stoccolma. L’obiettivo è quello di ridurre drasticamente l’inquinamento negli anni a venire, in quanto il 90 per cento delle merci mondiali viene trasportato su navi ancora alimentate da combustibili fossili e responsabili del 2% delle emissioni di carbonio nel mondo. La possibilità della mega struttura di ridurre l’altezza delle vele a soli 20 metri consentirà al mercantile di passare sotto i ponti e in caso di turbolenze causate da venti e correnti, di ridurre l’instabilità del viaggio in mare. Se un algoritmo ottimizzerà al massimo l’efficienza energetica sull’oceano, la nave sarà dotata anche di un motore ad energia pulita. Lo scafo è progettato per trasportare pesanti carichi su lunghe distanze e per lunghi periodi di tempo, grazie ad un mix di tecnologia aeronautica e navale, prodotto da una combinazione di simulazioni al computer ed esperimenti fisici. Si tratta di “un progetto tecnicamente impegnativo”, spiegano gli sviluppatori di Wallenius Marine, che mette insieme “il sartiame e lo scafo, i quali lavoreranno insieme come una singola unità per sfruttare il vento nel modo più efficiente. Se questi tipi di navi eoliche diventassero comuni, sarebbe un grande passo avanti per rendere il settore marittimo privo di fossili”, ha affermato Rein Jüriado, capo stratega presso l’amministrazione svedese dei trasporti. “La velocità media della OceanBird – ha aggiunto -sarà di 10 nodi (18 km all’ora). Se le navi attuali impiegano otto giorni, il vantaggio sarà tutto nei consumi, evitando così le 300 tonnellate di combustibile al giorno consumate dalle navi da cargo attuali, con un risparmio economico oltre che ambientale. La fase di progettazione verrà terminata alla fine del 2021. Dopo il successo della navigazione effettuata in mare dal primo modello in scala si attende il varo del mercantile entro il 2024″. Un po’ lento, ma sicuramente molto economico e soprattutto a emissioni zero.

Salva