Nuova rissa stavolta tra rumeni a Vittoria, venerdì sera, in Piazza del Popolo a Vittoria. Alla vista dei carabinieri alcuni di loro hanno preso a lanciare bottiglie e lattine contro i militari. Un giovane è stato trasportato in ospedale per trauma cranico e ferite alla mano.

Dopo aver riportato la calma, i carabinieri hanno proceduto all’arresto di 4 persone. Solo uno di loro è stato posto ai domiciliari, mentre gli altri sono trasferiti nel carcere di Ragusa.

