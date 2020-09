Riparte la Serie D. Il Marina di Ragusa ospita il Licata

Ci siamo! A poche ore dall’inizio del campionato, c’è fermento in casa rossoblu per l’esordio allo stadio Aldo Campo di Contrada Selvaggio a Ragusa contro il Licata.

“C’è grande attesa – afferma il tecnico del Marina di Ragusa calcio Salvatore Utro – dopo sette mesi di stop. Un lungo periodo di ‘fermo’ che non ci ha permesso di respirare e odorare l’erbetta del campo di calcio, fondamentale per chi come noi ama questo sport. E’ importante risentire tutte le sensazioni positive che solo il calcio ci fa vivere e che ci permette di scendere in campo e provare emozioni e forti sensazioni. Ritornare in campo è molto importante.”

“Per quanto riguarda la gara di domenica, le prime di campionato sono sempre particolari, soprattutto quest’anno, dopo il lungo stop. Sappiamo che di fronte avremo una squadra, il Licata, costruita per fare un campionato di vertice. Licata che nella rosa ha calciatori di un certo spesso tecnico ed una storia alle spalle di grande rispetto. Sappiamo che incontreremo una squadra solida e per questo motivo mi aspetto un Marina di Ragusa attento e che sin dalla prima giornata dovrà subito avere un atteggiamento positivo da tenere per tutta la stagione. Quindi grande umiltà, spirito di sacrificio e rispetto degli avversari. Sin da subito dovremo tracciare il nostro solco per quanto concerne l’approccio alla partita di domenica. Che dev’essere un atteggiamento prudente e occorrerà massima concentrazione in ogni momento della gara. Il Licata è una squadra difficile da affrontare. Per quanto ci riguarda noi tutti daremo il massimo.”

