Si rinforza il Marina di Ragusa calcio con l’arrivo di Giuliano

Il Marina di Ragusa calcio ha acquisito le prestazioni del forte difensore Simone Giuliano, classe 97. Per lui si tratta di un ritorno in rossoblu dopo l’ottima stagione scorsa durante la quale il ragazzo si è dimostrato uno dei migliori riuscendo a siglare anche qualche rete fondamentale.

Si tratta di una pedina importante per la rosa di Mister Utro che va a rinforzare un reparto sulla quale si è basata la salvezza della scorsa stagione.

“Sono felice di indossare nuovamente la maglia rossoblu – dichiara Giuliano. Lo scorso anno abbiamo dimostrato di avere tutte le carte in regola per meritarci e quindi rimanere in un campionato molto impegnativo quale la Serie D. Spero che anche quest’anno saremo in grado di dimostrare tutto il nostro valore. Sarà un torneo difficile e livellato allo stesso tempo. Siamo consapevoli, però, di essere una squadra composta da tanti giovani che danno sempre il massimo in campo. Anche da parte mia ci sarà il massimo impegno ogni volta che il Mister mi chiamerà in causa.”

