Ordine e sicurezza pubblica. Incontro in Prefettura a Ragusa

“Proseguono gli interventi annunciati pochi giorni fa per migliorare la vivibilità del City e dell’area circostante. A dichiararlo è il Sindaco di Ragusa Giuseppe Cassi. Dopo una potatura eccezionale delle alberature, per portare più in alto possibile le chiome ed evitare zone cieche, e un intervento accurato di pulizia, stamani si è tenuto in Prefettura una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza nella quale si è convenuto di potenziare il presidio e i controlli. Prefetto e rappresentanti delle Forze dell’Ordine sono sensibili al tema e convengono nella necessità di intervenire in sinergia per evitare che le attuali criticità possano degenerare.

Il nostro obiettivo, prosegue Cassi, è quello di invertire la tendenza, creando i presupposti affinché il luogo si animi e diventi sempre più sicuro. Sono imminenti interventi di potenziamento dell’illuminazione e di attivazione della videosorveglianza. Sarà inoltre ripristinata la recinzione dell’area di sgambamento cani più volte riparata e vandalizzata.”

Salva