L’ Ebt di Ragusa a sostegno di aziende e lavoratori del settore

“Abbiamo riscoperto la funzione di tutela sociale dell’Ente bilaterale del terziario. E, soprattutto, quanto utile possa risultare tale funzione in un periodo complesso come quello che stiamo attraversando, condizionato dal lockdown che ci siamo lasciati alle spalle da appena qualche mese. Lockdown che, a dirla tutta, non saremmo in grado di reggere un’altra volta”. Parola di Antonio Modica che, oltre a essere segretario generale della Filcams Cgil Ragusa, è anche vicepresidente dell’Ebt Ragusa. “La tutela che un ente come il nostro può assicurare alle aziende e ai lavoratori – afferma Modica – è di tutto rilievo. Proprio perché, così come tra l’altro statuito dal Ccnl, è garantito dall’unione dei tre sindacati di categoria, oltre alla Filcams, anche Fiscacat Cisl e Uiltucs Uil, con Confcommercio. Durante il lockdown, in particolare, abbiamo lavorato bene perché c’era un motivo specifico: trovare soluzioni sostenibili per tutti, aziende e lavoratori, che, poi, proprio di recente si sono tradotte in un contributo straordinario che, tra l’altro, ha comportato l’erogazione di un minisostegno di cento euro per ciascun lavoratore in Cassa integrazione. A questo punto, ma ce lo impone pure il momento storico che stiamo vivendo, il futuro dell’Ebt Ragusa dovrà essere quello di crescere sempre di più proprio perché abbiamo appurato che può accadere di tutto. Grazie al supporto che arriva dal direttivo, dovremo muoverci per potenziare le commissioni di apprendistato e attivare le commissioni per le conciliazioni di cui le parti sentono un gran bisogno per sentirsi tutelati in maniera reciproca. Che sempre più aziende e sempre più lavoratori credano nell’Ebt, mettendosi all’opera con i versamenti, dipende da noi e dal fatto di fare conoscere ancora meglio il tipo di tutele che possono essere assicurate. L’Ebt è uno strumento contemplato dal Contratto collettivo nazionale e dovremo fare di tutto per usarlo nella maniera più produttiva possibile”.

