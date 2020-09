Calcio, il ritorno degli ex rossoblu Colucci e Francica

Sono tornati nella città che li ha amati. Matteo Colucci e Ciccio Francica si sono incontrati per una rentrèe a Modica insieme con altri compagni con i quali avevano vestito i colori rossoblù del Modica, in serie D. Colucci, oggi 63enne, rimase solo un anno (stagione 1978-79) prima di approdare in altre squadre: terzino sinistro col vizio del gol, è rimasto tra i difensori che la tifoseria non ha scordato. Oggi vive in Calabria. E’ stato ospite dell’imprenditore Giorgio Spadaro, tifosissimo del Modica, che gli ha messo a disposizione il proprio resort a Marina di Modica. Ciccio Francica, attaccante di peso e di tanti gol, vestì la casacca rossoblù negli anni 1976, 1977, 1978, realizzando complessivamente 33 gol, altre volte era stato a Modica anche perchè è rimasto nell’ambito del Megara, la società di Augusta (oggi è il presidente) , dove l’ex bomber ha messo su famiglia e si è stabilito. La loro venuta è servita anche per incontrare i vecchi compagni di avventura, Piero Rosa, Sebastiano Schiavo, Liddo Di Martino, Luigi Galazzo, Peppe Di Emanuele, Rino Bennardo e per fare un salto al vecchio “Vincenzo Barone”, oramai ristrutturato. Hanno incontrato diversi tifosi con in testa Bruno Azzarelli che all’epoca era dirigente del Modica.

