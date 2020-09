Referendum 20/21 settembre. A Modica ha votato il 41,5 per cento

A Modica ha votato il 41,5 per cento del corpo elettorale, pari a 17.845 elettori, nelle cinquantuno sezioni elettorali. Il dato percentuale è solo formale e indicativo e lo riportiamo solo per la cronaca, trattandosi di un referendum consultivo e che quindi non richiede il raggiungimento di alcun quorum per avere efficacia. A Modica sono 42.975 gli aventi diritto al voto di cui 20.575 maschi e 22.400 femmine.

