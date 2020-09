Basket, Ragusa. In archivio il memorial Passalacqua

In archivio, con un risultato di assoluta parità tra Ragusa e Campobasso, il quinto memorial Francesco Passalacqua, dedicato alla memoria del presidente della Virtus Eirene Ragusa, Davide Passalacqua e del fratello Gianstefano, già presidente della società biancoverde. Prima giornata nella quale è stata la formazione molisana ad imporsi con il punteggio di 72-79, mentre la squadra di casa, nel secondo e ultimo confronto di ieri pomeriggio, ha pareggiato i conti aggiudicandosi l’incontro per 65-58. Ma è chiaro che al di là dei risultati finali, quello che importava maggiormente era oliare al meglio meccanismi e tattiche di gioco in vista dell’ormai prossimo avvio della stagione. Proprio in questo senso, Ragusa, il prossimo fine settimana, prenderà parte alla final eight di Supercoppa che si disputerà al Palaromare di Schio. Poi scatterà il campionato, con l’esordio stagionale delle biancoverdi tra le mura amiche sabato 3 ottobre alle ore 20,00 con Empoli.

Al termine dell’incontro di ieri, come di consueto, sono stati assegnati i premi:

– Migliore realizzatrice, Nicole Romeo

– Migliore giovane, Awak Kuier

– Mvp, premio Maurizio Ferrara, Julie Wojta (Campobasso)

Di seguito i tabellini delle due giornate

Seconda giornata

Ragusa 65 – Campobasso 58

RAGUSA: Romeo 13, Consolini 9, Marshall 6, Nicolodi 7, Kuier 15; Trucco 7, Santucci 4, Tagliamento 4, Bucchieri. Ne: Trovato, Sammartino e Chessari. All.: Recupido.

CAMPOBASSO: Bonasia 14, Wojta 16, Quiñonez 6, Ostarello 14, Linskens 2; Marangoni, Bove 6, Amatori, Nikolikj. All.: Sabatelli.

Prima giornata

Ragusa 72 – Campobasso 79

Ragusa: Romeo 19, Consolini 8, Trovato ne, Baglieri ne, Tagliamento 5, Bucchieri, Trucco 5, Marshall 6, Nicolodi 13, Santucci 7, Kuier 9, Sammartino ne.

Campobasso: Bonasia 19, Wojta 14, Quiñonez 13, Ostarello 14, Linskens 7; Marangoni 7, Bove 7. Ne: Nikolikj ed Amatori.

