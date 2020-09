Allenamento di rifinitura questa mattina per il Modica Calcio, che questa mattina sul sintetico del “Vincenzo Barone” ha fatto le prove generali in vista dell’esordio in campionato previsto per domani alle 15 al “Pino Bongiorno” di Caltagirone, dove Vicari e compagni saranno ospiti del forte Mazzarrone degli ex Polessi e Incardona e di Samuele Costanzo ex difensore rossoblu oggi sulla panchina della formazione etnea.

Una gara difficile che il tecnico Orazio Trombatore dovrà affrontare con qualche defezione. Non potranno essere della partita, infatti, l’argentino Franco Stancanelli che deve scontare un residuo di squalifica rimediata lo scorso anno al Ragusa e il neo arrivato Gaston Vega in attesa del transfert, così come lo spagnolo Ricky Hurtado. Esordio con la ”camiseta” rossoblù invece, per l’altro argentino Renzo Grasso il cui tesseramento è stato perfezionato in tempo utile e quindi regolarmente a disposizione del tecnico dei “Tigrotti”.

Trombatore, tuttavia, non si fascia la testa e in settimana ha provato le alternative da mandare in campo al posto degli assenti “forzati”.

In casa rossoblù si è consapevoli dei propri mezzi, ma anche della forza del primo avversario del torneo che seppur da neopromossa ha messo su un organico di primo livello che vuole fare le cose per bene e vuole regalare ai propri tifosi gioie e soddisfazioni.

A proposito di tifosi, domani la gara del “Pino Bongiorno” nel rispetto del decreto ministeriale del 20 agosto, per combattere la pandemia covid-19, si giocherà a porte chiuse. Chi vuole potrà seguire la diretta della partita a partire dalle 14,55 sulla pagina Facebook “Dirette Calcio Iblee”.

La sfida di domani tra Mazzarrone e Modica è stata affidata alla direzione del signor Pierpaolo Longo della sezione AIA di Catania, che si avvarrà della collaborazione dei “colleghi” Saverio Francesco Di Martino della sezione arbitrale di Ragusa e di Paolo Vinciguerra di Catania.

Salva