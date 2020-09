Sabato una tartaruga sarà restituita al mare di Donnalucata

Il Comune di Scicli è partner del WWF e dall’associazione pescatori San Francesco di Scoglitti in un progetto per la sensibilizzazione sulla tutela del mare e dei suoi abitanti. Sabato pomeriggio alle 17 a Donnalucata, presso la spiaggia di Ponente, è previsto il rilascio di una tartaruga caretta caretta. Le attività del progetto prevedono inoltre il coinvolgimento attivo delle marinerie di Scoglitti e di Donnalucata. Il progetto è finanziato dal FEAMP 2014-2020 misura 5,68 e ha l’obiettivo di accrescere la competitività dei settori pesca e acquacoltura in linea per migliorare la competitività delle PMI.

