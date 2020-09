Mancano 10 giorni alla presentazione delle domande per acedere ai fondi ex Insicem da utilizzare come sostegno a seguito dell’emergenza Covid. 150 mila euro provenienti da fondi ex Insicem a sostegno delle imprese locali in difficoltà come contributo in conto interessi sui mutui e finanziamenti in essere nell’anno 2020 nella misura del 5% del capitale oggetto di finanziamento e fino ad un massimo di 5 mila euro. A beneficiarne tutte le imprese locali con fatturato non superiore a 2 milioni di euro operanti nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria, del commercio, del turismo e dei servizi in genere. Le imprese richiedenti devono avere sede nel Comune di Modica, essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ed essere in regola con i relativi versamenti annuali. Le istanze, redatte su modello predisposto ed allegato al presente comunicato, vanno presentate con procedura a sportello esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata a partire dalle ore 8,00 del giorno 28/09/2020 e fino alle ore 12,00 del giorno 09/10/2020 al seguente indirizzo: settore.settimo.comune.modica@pec.it. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute prima e/o dopo le date e gli orari indicati, cosi come quelle inoltrate ad indirizzi di posta elettronica diversi da quello indicato o con altre modalità di invio. Alla domanda dovrà essere acclusa tutta la documentazione prevista ed elencata nel“bando e linee guida per l’erogazione di somme alla imprese a seguito dell’emergenza Covid-19”.

L’ordine dei beneficiari sarà stabilito dall’ordine cronologico di presentazione della domanda. Recependo però una precisa richiesta di CNA la graduatoria degli aventi diritto non sarà chiusa. Infatti l’Associazione di categoria ha chiesto al Comune di Modica di farsi portavoce presso la Provincia di una proposta, l’implementazione dei fondi attraverso l’utilizzo dei fondi in conto capitale e dei fondi ex Insicem destinati all’aeroporto di Comiso. Se tale proposta verrà accolta si scorrerà la graduatoria dei beneficiari aumentando il numero degli aventi diritto

schema domanda – Copia-convertito

Salva