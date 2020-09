Sampieri. Finanziato l’adeguamento sismico scuola di via Medusa

Ancora un intervento pubblico mirato al miglioramento dell’edilizia scolastica di Scicli.

Dopo l’ammissione a finanziamento del rifacimento della facciata della scuola media “Miccichè-Lipparini” di Scicli e della scuola primaria di via Milizie a Donnalucata, è arrivata oggi la notizia della terza scuola finanziata, quella di via Medusa a Sampieri.

Si tratta dell’adeguamento sismico e della diagnosi sismica ed energetica dell’edificio appartenente all’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini”, Scuola Primaria e dell’Infanzia, sito non lontano dal moletto di Sampieri.

La giunta Giannone ha ricevuto un finanziamento di 1 milione 999 mila 775 euro.

Una stagione di nuovi cantieri sta per prendere l’avvio per mettere in sicurezza gli edifici scolastici della città.

In totale, le tre scuole sono destinatarie di 5 milioni 400 mila euro.

