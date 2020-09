Pd denuncia: “Pendolari ammassati nei pullman da Marina per Ragusa”

“Studenti pendolari addossati gli uni agli altri nei pullman da Marina per Ragusa, fino a occupare anche le scale dei mezzi che, evidentemente, non sono sufficienti per garantire le pratiche di prevenzione per la pandemia da Covid-19”. Lo denuncia la segreteria cittadina del Partito Democratico di Ragusa il cui segretario, Giuseppe Calabrese, spiega: “Siamo ai primi giorni di scuola per molti istituti e i due pullman a disposizione per gli studenti pendolari non sono sufficienti. La segnalazione, che è stata fatta dai residenti di Marina di Ragusa alla nostra delegata Antonella Bellina, deve servire affinché il sindaco intervenga subito per impedire che i risultati ottenuti dalle buone pratiche di prevenzione siano vanificati da un servizio scadente. Negli istituti scolastici l’ingresso dei ragazzi è scaglionato per evitare assembramenti e si è lavorato per mantenere il distanziamento anche nelle aule, ma che senso ha se mezz’ora prima o mezz’ora dopo gli studenti sono costretti in spazi ridotti nel tragitto da casa a scuola e viceversa?”.

“Il Partito Democratico di Ragusa – conclude Calabrese – chiede al sindaco di intervenire perché il trasporto sia organizzato nel migliore dei modi, mettendo a disposizione tanti mezzi di trasporto quanti ne sono necessari per garantire che i tragitti siano fatti in totale sicurezza”.

