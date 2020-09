Ordine pubblico a Ragusa, Vitale:”C è bisogno supporto di tutti”

“Il forte e accorato appello lanciato nei giorni scorsi della sezione cittadina di Confcommercio, e ripreso dall’assessore ai Centri storici e alla polizia locale, Ciccio Barone, deve responsabilizzarci tutti a creare un’azione di sensibilizzazione corale affinché si possa fare sempre di più e meglio per la tutela dell’ordine pubblico”. E’ questo il senso dell’intervento del consigliere comunale Daniele Vitale a proposito di una piaga che la città si trascina indietro da parecchi anni e rispetto a cui, adesso, l’attuale amministrazione sta cercando di imbastire un piano d’azione specifico che, ovviamente, non può garantire soluzioni a brevissimo termine. “A ogni buon conto – continua Vitale – non è il caso di polemizzare perché c’è bisogno dell’aiuto e del supporto di tutti. Ho avuto modo di ascoltare le dichiarazioni di alcuni operatori commerciali della zona e devo dire che la preoccupazione è elevatissima. Si parla di episodi di inciviltà e di vandalismo che sfiorano la pubblica incolumità, si parla di spaccio che diventa una cosa insopportabile perché parliamo di mercanti di morte ai danni dei nostri figli. Una cosa a dir poco tremenda. Bene ha fatto Confcommercio a sollevare in maniera così precisa la questione, altrettanto bene ha fatto l’assessore Barone a illustrare nel dettaglio che cosa si sta facendo e a chiarire, però, che da soli non si potrà andare lontani perché è necessario il supporto concreto ed effettivo, ancora di più rispetto al passato, delle forze dell’ordine. Dobbiamo tutti dare il massimo per riuscire a centrare un obiettivo che, secondo me, è assolutamente alla portata. A patto, però, che si riesca ad andare avanti in maniera sinergica”.

