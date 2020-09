Monterosso Almo. Un borgo pulito è un borgo più bello

Un iniziativa ambientale sicuramente utile ed interessante quella che si svolgerà domattina , domenica 13 settembre, organizzata dall’ Associazione A.G.R.A.S in collaborazione con l’Associazione Monterosso Trekking. Appuntamento a piazza Sant’Antonio alle 9 per pulire le campagne circostanti da immondizia e rifiuti. Naturalmente oltre ai componenti delle due associazioni organizzatrici sono invitati a partecipare tutti i cittadini che volontariamente vorranno rimboccarsi le maniche per ripulire l’ambiente. Tutti dovranno essere minuti di guanti e mascherina .

