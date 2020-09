Basket. In streaming le due gare del memorial Passalacqua Ragusa

A causa dell’impossibilità di potere fare accedere il pubblico al Palaminardi fino al 7 ottobre, le due gare del memorial Passalacqua, in programma venerdì 18 settembre alle ore 19,00 e sabato 19 alle ore 17,30 con Campobasso, saranno trasmesse in diretta streaming per dare a tutti la possibilità di vedere la squadra e le nuove giocatrici.

Ed a proposito di nuove giocatrici, la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket sta espletando tutte le pratiche per l’arrivo di Isabelle Harrison, per la quale si sta valutando, seppure a distanza l’infortunio. L’arrivo della giocatrice è previsto per i primi giorni di ottobre. Una volta che Isabelle sarà a Ragusa si potranno definire con maggiore esattezza i tempi di recupero dell’infortunio occorso durante il campionato wnba, che si sperano quanto più brevi possibile.

