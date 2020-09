A 3 maschile. Presentata ufficialmente l’Avimecc Volley Modica

Una serata all’insegna dello sport quella andata in scena a Modica, nell’atrio comunale di Palazzo San Domenico. Una serata che ha messo in mostra l’eccellenza sportiva della Contea, con l’unica squadra Siciliana impegnata in un campionato tanto importante come la Serie A3 di Pallavolo.

Nella kermesse modicana, infatti, è stata presentata la nuova stagione che si appresta a vivere l’Avimecc Volley Modica, con l’obiettivo di crescere in questo sport e diventare un esempio per tutto il movimento locale, affinché si possa portare lustro alla città, dando prova di un’organizzazione e di un progetto che ad oggi permettono di raccogliere grossi frutti.

La presentazione ha visto protagonisti Dirigenza, Staff e Rosa impegnate nella prossima stagione, con un’attenzione particolare a tutti gli Sponsor che hanno già sostenuto la squadra nello scorso campionato, poi fermato a causa dell’emergenza Covid 19, oltre a tutti quelli che da quest’anno hanno creduto in questo progetto e ne sono voluti entrare a far parte.

Un ringraziamento speciale, da parte della società, va anche al presentatore della serata Salvatore Cannata, che ha intrattenuto la platea nel corso dell’evento e ha guidato tutti sul palco.

Un evento che è stato possibile realizzare soprattutto grazie all’appoggio e all’impegno del Comune di Modica, che ha messo a disposizione un luogo suggestivo e in grado di accogliere tutti gli invitati mantenendo le giuste distanze per le normative Covid. Un grazie va alla figura di Maria Monisteri (Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo) che ha apprezzato il progetto della società sin dallo scorso anno e che è sempre stata attenta agli avvenimenti in casa Avimecc Volley Modica.

Dopo essersi presentati alla città, tutti torneranno a lavoro con l’obiettivo di dare il massimo in questa stagione, in un campionato che ha ancora tanto da mostrare. Fermato, nel suo primo anno, da una grande emergenza, speriamo di cuore che questo possa essere il campionato giusto per ripartire e lasciarsi il passato alle spalle, con un futuro roseo davanti.

