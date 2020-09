Modica. I mercati contadini ogni giovedì in Via Attilio Regolo

A far data da oggi, giovedì 10 settembre, e per i giovedì successivi, i mercati contadini sono allocati in Via Attilio Regolo, intersezione con Via Silla nel quartiere Sorda di Modica.

Il provvedimento, deciso dal sindaco con propria ordinanza la n° 37740 del 9 settembre, trova motivazione nel fatto che i mercati contadini si trovavano in Via Fabrizio, nello spazio antistante al plesso scolastico della scuola media”Giovanni XXIII”, e avrebbero creato qualche problema di viabilità attesa la prossima apertura della scuola .

